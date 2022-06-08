Одесский врач требовал от раненых военных купить себе лекарства

В Одессе врача, который требовал от раненых военных купить себе лекарства, уволят.

Подробности скандала освещает издание «Радио Свобода», взявшее интервью у директора медицинского заведения Аллы Сверчковой.

Отмечается, что скандал разгорелся 4 июня.

«Утром 4 июня нам сообщили, что к нам доставят бойцов с акубаротравмой, 3-4 человека. Вся команда была в курсе, мы готовили койки. Дежурил врач, который по основной специализации является невропатологом. Когда ребята поступали, он очень громко начал с ними говорить, на повышенных тонах объяснять, что они не могут лечить их так, как он считает необходимым, нет препаратов», – сообщила Сверчкова.

Врач передал им список лекарств, которые, по словам директора медучреждения, не входят в клинический протокол лечения раненых с этим диагнозом и которых нет в больнице. Обычно врач использует именно это лекарство, объясняет Сверчкова, но его нет в перечне медикаментов, закупаемых в военное время.

Дежурный врач сначала получил только выговор, но позже было принято решение о его увольнении.

«Зная о своём выговоре, он сегодня пришёл в больницу и стал спрашивать, в чём вообще проблема. Он так и не понял, что произошло. Это совершенно непрогнозируемо, никто даже не подозревал, что можно в таком тоне общаться с военными и писать им списки лекарств», – говорит Сверчкова.

Об инциденте стало известно благодаря огласке в социальных сетях.

Одесская волонтёр Яна Титаренко опубликовала фото перечня лекарств в Facebook.

«Врач, который был на дежурстве, сказал, что лекарства нет и сунул ребятам список, который надо приобрести. Контуженным, обгоревшим, раненым людям ночью дали бумажку и послали в аптеку», – написала Титаренко.

«Нна уши были подняты волонтёры, сознательные медики и с утра всё нашлось», — сообщила волонтёр.

Сами военные говорят, что были обижены как отношением, так и криками врача. В одесскую больницу их доставили почти сразу с передовой – в военном госпитале ближе к фронту их состояние только стабилизировали и отправили дальше.

«Оскорбляет, что в небольшом населённом пункте, чуть больше села, нам врач такие слова перед отправкой сказал, что взрослые мужчины плакали, а здесь мы встретили такое отношение», – говорит один из раненых.

Другой уточнил, что уже после начала лечения отношение стало гораздо лучше – и с бытовой, и с медицинской точки зрения.

Из-за ненадлежащего отношения к раненым военным дежурного врача решили уволить.

Как сообщала Одесса News, за изготовление и распространение фальсифицированных COVID-сертификатов будут судить двух медработниц из Одессы.

Фото иллюстративное

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