Депутат Одесского облсовета поймался «на горячем»

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили депутата Одесского облсовета при получении крупной взятки.

Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ.

«Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП совместно с ДСР Нацполиции разоблачили «на горячем» депутата Одесского областного совета – председателя одной из постоянных комиссий облсовета», — говорится в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо требовало и получило у директора больницы неправомерную выгоду за непрепятствование в деятельности предприятия, а также за «гарантию» оставления в должности.

Его разоблачили «на горячем» при получении неправомерной выгоды в 120 тысяч гривен.

Депутат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

По данным СМИ, речь идёт о задержании депутата от партии «Доверяй делам» Дмитрии Чапире.

Как сообщала в июне 2022 года Одесса News, в Одесской области правоохранители привлекают к ответственности должностное лицо коммунального предприятия за подделку официальных документов и присвоение средств местного бюджета.

Фото: НАБУ

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