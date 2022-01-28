Заказчика нападения на херсонского депутата будет судить одесский суд

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя поселкового совета в Херсонской области по факту покушения на причинение умышленных тяжких телесных повреждений, совершённого по заказу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что в ноябре 2021 года правоохранители разоблачили и задержали заказчика во время передачи исполнителю второй части вознаграждения – 2 500 долл. США и 65 000 гривен.

Следствием установлено, что председатель поселкового совета на Херсонщине, находясь длительное время в неприязненных отношениях, возникших в ходе хозяйственной деятельности, с депутатом этого совета, который также является руководителем фермерского хозяйства, подыскал лицо, которое по его заказу должно было причинить вред здоровью потерпевшего.

За денежное вознаграждение в размере 7000 долларов США исполнитель преступления должен был нанести руководителю фермерского хозяйства тяжёлые телесные повреждения, которые привели бы к инвалидности потерпевшего. Таким образом, заказчик хотел лишить возможности мужчины заниматься хозяйственной деятельностью.

Для выполнения заказа председатель поссовета во время встреч в сентябре и октябре прошлого года передал исполнителю часть вознаграждения в сумме 500 долларов США и 37 000 гривен. После выполнения заказа глава пообещал заплатить ещё 5000 долларов США.

В целях защиты жизни и здоровья потерпевшего правоохранители сымитировали обстановку нападения и избиения жертвы.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod