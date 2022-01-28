В Суворовском районе Одессы планируют построить Ледовую арену

В Суворовском районе Одессы планируют строительство Ледовой арены.

Как сообщается на официальном сайте города, заказчиком проектирования и выполнения работ по строительству спортивного комплекса в пер. Академика Векслера, Николаевской дороге и ул. Лузановской в Одессе назначено Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Соответствующий проект решения единогласно был одобрен членами Исполнительного комитета Одесского городского совета на заседании 27 января 2022 года.

«Строительство Ледовой арены предусмотрено на пустыре в Лузановке. Когда-то город совместно с инвестором хотел построить там концертно-выставочный комплекс. Но инвестор отказался, посчитав такой проект затратным. Сегодня планируется построить на этом месте Ледовую арену стандартного размера, где можно будет организовывать соревнования по хоккею и фигурному катанию, с трибунами для зрителей и раздевалками. Этот проект мы планируем реализовать при поддержке государства. Я думаю, что для Суворовского района и города в целом это будет хороший спортивный объект», — прокомментировал принятый проект решения мэр Одессы Геннадий Труханов.

Планируется, что здание Ледовой арены будет двухэтажным, с хоккейными площадками и трибунами для зрителей на 450 посадочных мест. Сегодня проводятся предпроектные исследования.

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Как сообщала Одесса News, в январе в Одессе объявили тендер на строительство нового Дворца спорта по улице Центральный аэропорт, 2-Б.

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