Ледокол «Ноосфера» взял курс из Одессы в Антарктиду

28 января флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол «Ноосфера» — отправился в свой первый рейс в Антарктиду.

Дата — 28 января — выбрана не случайно. Ведь именно этот день в 1820 году считается датой открытия Антарктиды. Об этом сказал директор Национального Антарктического научного центра Евгений Дикий на мероприятии, посвящённом этому событию.

Как сообщает корреспондент Одесса News, на Одесский морвокзал прибыли также председатель Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий, представители средств массовой информации, которым представили экипаж ледокола.

Экипаж судна состоит из 26 человек — украинских и иностранных специалистов, которые ранее работали на Британскую Антарктическую службу. Также на его борт поднимутся учёные, которые будут проводить все запланированные исследования по ходу ледокола до Арктической станции «Академик Вернадский».

Сначала судно ждёт долгая дорога в Чили, где на его борт поднимется вторая группа учёных, а также команда 27-й украинской экспедиции полярников. Далее через пролив Дрейка ледокол доставит и грузы: от годового запаса провизии до строительных материалов и техники.

Планируется, что «Ноосфера» впервые пересечёт Южный полярный круг, достигнет залива Маргерит на западной стороне Антарктического полуострова, а после завершения научной программы заберёт участников 26-й экспедиции, которая уже почти год работает на станции «Академик Вернадский», далее через Чили и Фолклендские острова возьмёт курс на Одессу.

Во время перехода ледокол будет проводить многочисленные научные исследования. Запланированы, в частности, многочисленные биологические исследования, изучение содержания глобальных загрязняющих веществ, например, ртути в донных отложениях, а также геологические, геокосмические и радиоокеанические исследования.

В частности, высокоточные радиоприёмники, находящиеся на борту, будут оценивать параметры океанских волн, направление и скорость течений в радиусе десятков километров от корабля. Вместе с показателями судовой метеостанции это позволит улучшить модели волнения поверхности моря при разных погодных условиях и лучше их спрогнозировать.

Поскольку на пути ледокола в Антарктику будут проходить основные центры мировых гроз, на корабле откроются возможности для пеленгации мощных молний.

Сергей Гриневецкий подарил экипажу уникальный рушник, вышитый на полярной станции, с изображениями антарктической тематики.

Cчастливого плавания, «Ноосфера»!

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod