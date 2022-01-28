Госпогранслужба: в 2021 году больше всех в Украину приезжали из Молдовы

Государственная пограничная служба Украины опубликовала ТОП-10 стран, граждане которых посещали нашу страну в прошлом году больше всех.

По информации ведомства, уверенное лидерство держат граждане Республики Молдова – более 1,05 млн человек приезжали в Украину в 2021 году. Второе и третье места разделили между собой граждане РФ и Польши – 518 и 310 тыс. человек соответственно.

Если большинство стран демонстрировали существенный прирост по количеству граждан, приезжавших в Украину, то поток граждан Республики Беларусь за прошлый год снизился на 41% с показателем 272 тыс. человек. Эта страна заняла четвёртую строчку рейтинга.

Замыкают пятёрку граждане Румынии – в 2021 году к нам приезжали 264 тысячи человека из этой страны, что в целом на 15% больше, чем за 12 месяцев 2020-го.

Далее в рейтинге – Турция, Венгрия и Германия, причем шестая и восьмая позиции тоже демонстрируют рост потока – в 1,7 и 2,1 раза соответственно.

На девятую и десятую позиции вышли Израиль и США – 133 и 103 тысячи граждан соответственно.

Отмечается также, что в течение прошлого года количество граждан Саудовской Аравии, приезжавших в Украину в основном с целью туризма, выросло в 103 раза, и это абсолютный рекорд прироста. В целом же количество иностранцев, побывавших в Украине в прошлом году, выросло на 26% и составило 4,27 млн ​​человек.

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