Кинологи Измаильского погранотряда вместе с собаками примут участие в параде на Крещатике

Двое инспекторов-кинологов Измаильского пограничного отряда вместе со своими четвероногими сослуживцами примут участие в параде ко Дню независимости, который пройдёт в Киеве на Крещатике.

Как сообщили в Госпогранслужбе, вместе с кинологами других пограничных отрядов измаильские правоохранители уже приступили к подготовке в учебном центре. Тренировки продлятся ровно месяц, после чего продолжатся в Киеве, чтобы собаки привыкли к новым условиям и вели себя спокойно.

Отмечается, что тренировки проводятся только утром и вечером, чтобы животные не перегревались на солнце.

Всего же для участия в параде к 30-летию независимости Украины отобраны 33 кинолога со служебными собаками.



Кстати. Парад с участием пограничных служебных собак пройдёт в Украине впервые.

Как сообщала Одесса News, после так называемого «каблучного скандала» Министерство обороны Украины закупит новые модели обуви для военнослужащих-женщин, которые будут участвовать в военном параде к 30-летию Независимости Украины.

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