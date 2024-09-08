В Одесской области обнаружили мёртвым пограничника

В Одесской области нашли мёртвым украинского пограничника.
Об этом сообщил 7 сентября «24 каналу» помощник начальника регионального управления – начальник сектора взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Перегняк.
По его словам, пограничник не явился на службу, и были начаты поисковые мероприятия. Впоследствии тело пропавшего обнаружили по месту жительства.
Информацию о смерти пограничника передали полиции.
По данным «24 канала», инцидент произошёл на юге Одесской области.
По предварительной версии, пограничник застрелился из пистолета.
«Бессарабия INFORM» пишет со ссылкой на специализированную прокуратуру в сфере обороны Южного региона, что инцидент произошёл с лейтенантом ГПСУ 6 сентября.
Установлено, что он совершил самоубийство «путём выстрела в голову из закреплённого за ним пистолета Макарова».
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство, с отметкой самоубийство) Уголовного кодекса Украины.
Одесса News информировала, что в мае 2024 года в Одесской области организатор незаконной переправки лиц через границу нанёс телесные повреждения пограничнику.
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