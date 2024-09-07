Одесский ипподром приглашает на 32-е Всеукраинские конные соревнования

14 сентября на Одесском ипподроме пройдут 32-е Всеукраинские конные соревнования — live концерт Julia Nelson».

Великолепная идея для организации яркого семейного досуга. Разнообразная программа мероприятия с выступлением талантливой певицы и множеством интересных активностей. Самый яркий уикенд сентября.

В программе: зрелищные скачки-соревнования; фестиваль пищи; ярмарка; увлекательные игры и мастер-классы; зоны отдыха, фотозоны и многое другое. Гости мероприятия также получат отличный музыкальный подарок от талантливой и харизматической одесской исполнительницы Julia Nelson!

Приходите к 12 часам.

Адрес: Фонтанская дорога, 6.

Стоимость билетов от 550 гривен. Их можно заказать здесь.

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