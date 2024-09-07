В Одессе с памятника сбили изображение Ленина

7 сентября в Одессе с памятника «Крылья победы» на площади 10 Апреля сбили барельефы ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Об этом активист Демьян Ганул сообщил в Facebook, опубликовав фото с места.

«В Одессе упал членин, проходил мимо, в шоке с этой новости. А я просил власть снять его толерантно, ну власть не всегда слышит общественность. Напомню, членин не охраняется законом и не имеет никакой культурной ценности», – отметил активист.

На снимке Ганул рядом со стелой «Крылья победы» – с активистом Владиславом Балинским. Балинский 1 сентября публиковал фото стелы и возмущался, что изображение бывшего главы большевистского правительства СССР до сих пор на стеле в Одессе.

«Изображения орденов и медалей не являются орденами и медалями и не подпадают под исключение, не правда ли?» – написал он тогда.

Ганул в Telegram рассказал, что ночью «после того, как Ленин упал», полиция подумала, что есть связь между активистами и самим событием, «но это не так».

Впоследствии он опубликовал видео, в котором напомнил, что такие «упавшие» барельефы ещё есть на памятнике, поскольку «до приезда полиции успел упасть только один» Ленин.

«Вопрос времени, когда упадёт второй, поэтому я рекомендую властям показать, как можно цивилизованно снять изображение идеолога советского режима. Выполнив наконец закон о декоммунизации. Возможно, это даже лучше, что власть может учесть вчерашний опыт и провести демонтаж самостоятельно», – написал активист.

Руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк в Facebook, комментируя демонтаж барельефов, подчеркнул, что это должен был сделать Одесский городской совет ещё девять лет назад.

«Девять лет, уважаемые дамы и господа, откровенного саботажа и отрицание действующего закона Украины о декоммунизации? И где привлечение саботажников из Одесского горсовета к ответственности? Зато на Демьяна Ганула и Владислава Балинского составили админпротокол за «мелкое хулиганство», – рассказал он.

Историко-топонимическая комиссия Одессы ещё в декабре 2023 года рекомендовала демонтировать изображение ордена Ленина с мемориала «Крылья победы», о чем свидетельствует протокол заседания от 18 декабря, обнародованный на сайте горсовета.

2 сентября 2024 года депутат Одесского горсовета от «Европейской солидарности» Марина Бойко направила мэру Геннадию Труханову письмо, в котором просила убрать или хотя бы закрыть коммунистические символы на памятнике.

28 августа проект «Деколонизация. Украина» сообщал об акции протеста: памятник оклеили надписями с требованием демонтировать Ленина, «Даже в Судже снесли Ленина» – указывали на одной из надписей.

Одесса News информировала, что на здании железнодорожного вокзала станции «Одесса-Главная» закрыли баннером барельефы с изображением звезды Героя Советского Союза и орден Ленина.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Они запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населённые пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарных времен.

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