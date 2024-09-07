Кипер: Одесская мэрия переложила на меня ответственность за переименование улиц

Одесский горсовет вовремя не провёл переименование улиц, топонимов, подпадавших под действие закона о деколонизации, чтобы не натягивать на себя негатив.

Об этом глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал в интервью Укринформу.

«Логично было бы, чтобы переименованием в Одессе занимался горсовет, ведь за комфорт одесситов отвечает именно этот орган. Но мэрия переложила ответственность на меня», – сказал Олег Кипер.

Он отметил, что проведение общественных обсуждений по переименованиям было задачей городских властей в случае с Одессой, а также и общин, если речь идёт обо всём регионе.

«Я не понимаю, почему они поступили таким образом. В некоторых общинах «играют в выборы». Чтобы не натягивать на себя негатив, они год дискутировали – будто проводили какие-то обсуждения, но ничего не менялось», — добавил глава региона.

В то же время Кипер сообщил, что дальнейшая коммуникация об изменении названий улиц с Одесским горсоветом, которая не согласна с переименованиями, не проводится.

«А зачем? Приказ подписан, не о чем коммуницировать. Это моя работа, я её сделал. Обратно вернуться невозможно, истёк срок действия закона», — сказал председатель ОГА.

Одесса News информировала, что в рамках закона о деколонизации Одесский городской совет должен был в течение шести месяцев переименовать улицы, площади, парки и т.д, названия которых связаны с Российской империей и СССР. 27 апреля это право, согласно закона, перешло к областной госадминистрации, хотя у мэрии таких полномочий никто не отбирал.

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