Зеленский встретился с Олафом Шольцом, говорили о войне в Украине

В ходе рабочего визита в Германию 6 сентября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Олафом Шольцом.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Глава Украинского государства проинформировал о ситуации на фронте и последствиях российского ракетного террора против украинцев и критической инфраструктуры.

Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за всю комплексную помощь, прежде всего военную, которую Украина получила с начала полномасштабного вторжения РФ.

«Спасибо, что эти поставки носят неизменный характер. Это очень важно. Именно это фундамент нашей успешной борьбы за независимость Украины. Спасибо за лидерство в усилении нашей ПВО, которая сохраняет жизнь украинцев», – сказал Президент.

Глава Украинского государства отметил, что правительство Германии заказало дополнительные системы ПВО разной конфигурации для укрепления Вооружённых Сил, а также решение о передаче Украине дополнительных САУ Panzerhaubitze 2000 и танков Leopard 1A5, объявленное на заседании в формате «Рамштайн».

Среди обсуждённых на встрече вопросов – реализация двустороннего соглашения о безопасности и возможные направления расширения сотрудничества в оборонной отрасли, в частности, совместное производство вооружений.

Особое внимание лидеры уделили имплементации Формулы мира. Владимир Зеленский поблагодарил Олафа Шольца за личное участие в первом, инаугурационном Саммите мира. Стороны обсудили реализацию его решений и подготовку ко второму Саммиту.

Фото: ОПУ

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