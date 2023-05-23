Вынесен приговор диверсанту, планировавшему теракты в Одесской области

Суд вынес приговор диверсанту, который обвинялся в подготовке взрывов на Одесской железной дороге.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины 22 мая в Telegram.

По данным СБУ, осуждённый – диверсант Главного управления Генерального штаба РФ, бывший чиновник уголовного розыска линейного подразделения расформированной милиции на Одесской железной дороге.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения он был завербован представителем ГРУ для разведывательно-подрывной деятельности в регионе. В частности, он собирал информацию о перевозке военной техники, вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов на отдельных участках Одесской железной дороги.

Как говорится в сообщении, полученные сведения планировалось передать российской военной разведке для подготовки взрывов на ключевых логистических путях сил обороны Украины на южном направлении. Для выполнения задачи осуждённый установил вблизи железнодорожного пути в пригороде Одессы две дистанционные фотоловушки. Они позволяли ему отслеживать перемещение подвижного состава в режиме реального времени и получать фотографии через мобильное приложение.

Для конспирации осуждённый постоянно менял внешность и каналы связи со своим российским куратором, использовал документы, оформленные на подставных лиц, в том числе паспорт гражданина Украины, пишет СБУ.

Контрразведчики СБУ, как сообщала Одесса News, задержали его в октябре 2022 года в результате многоэтапной спецоперации в Одесской области. У него изъяли более 3 кг тротила, противотанковую мину и взрыватели.

Суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины и назначил ему высшую меру наказания – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

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