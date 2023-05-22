Президент Украины завершил свою поездку в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский завершил рабочий визит в Японию, где в Хиросиме проходил саммит «Груп

Фото: ОПУ

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пы семи».

Как сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины, Зеленский встретился с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом.

Глава государства поблагодарил Байдена за предоставление мощной помощи Украине со стороны США в сфере безопасности, которая уже составляет более 37 миллиардов долларов, а также за объявленный Джозефом Байденом новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов.

«Большая благодарность от нашего народа. Я рад, что у нас такие сильные отношения», – сказал Владимир Зеленский.

Он особо отметил решение Президента США поддержать международную авиационную коалицию.

Лидеры обсудили дальнейшее взаимодействие для усиления оборонных возможностей нашего государства, а также вопрос реализации украинской формулы мира.

Президенты обменялись мнениями о проектах реконструкции и восстановления нашей страны.

Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к Вильнюсскому саммиту НАТО. Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в Альянс.

Пребывая с рабочим визитом в Японии, Зеленский провёл встречу с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, уделив особое внимание дальнейшему взаимодействию в сфере безопасности и обороны. Речь также шла об обучении украинских младших офицеров в рамках канадской тренировочной миссии UNIFIER.

Также Владимир Зеленский провёл переговоры с Президентом Республики Индонезия Джоко Видодо. Президент Украины проинформировал собеседника о ходе боевых действий в Украине и призвал Видодо содействовать усилиям Украины по возвращению незаконно депортированных детей. Джоко Видодо приветствовал продление Черноморской зерновой инициативы. Стороны отметили важность её расширения.

В рамках рабочего визита в Японию Владимир Зеленский посетил Мемориальный музей мира в Хиросиме, осмотрел экспозицию музея и сделал запись в книге почётных гостей.

Зеленский и Премьер-министр Японии Фумио Кишида возложили цветы к мемориалу жертвам атомной бомбардировки. Память погибших почтили минутой молчания.

Как сообщала Одесса News, в рамка саммитаG-7 Зеленский встретился с главами государств Франции, Германии, других стран-участниц саммита.

Фото: ОПУ

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