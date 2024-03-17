Британский министр обороны отменил визит в Одессу из-за предупреждений разведки

Министр обороны Британии Грант Шаппс вынужден был оказаться от поездки на юг Украины на прошлой неделе по «соображениям безопасности».

Об этом британское оборонное ведомство сообщило после публикации газеты Sunday Times об отмене визита Шаппса в Одессу, пишет 17 марта ВВC News.

По данным Sunday Times, министр принял решение не ехать в Одессу, после того как британская разведка предупредила его, что планы британской делегации стали известны России.

Поездка должна была состояться на следующий день после того, как во время визита в Одессу 6 марта Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса российские войска нанесли по городу ракетный удар, вследствие чего погибли пять человек.

Отмечается, что Шаппс приехал в Украину 7 марта на ночном поезде из Польши в сопровождении начальника штаба обороны адмирала Тони Радакина и небольшой группы британских чиновников. Он провёл несколько встреч в Киеве с Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками его администрации.

Согласно сообщению газеты Sunday Times, запланированная до этого поездка в Одессу была отменена всего за несколько часов до отправления на основании данных разведки. Из них следовало, что Кремлю известно о планах Шаппса.

В результате уровень угрозы для министра был повышен с существенного до критического.

«Путин показал себя безрассудным, безжалостным и неосторожным человеком» и был «близок к убийству двух западных лидеров, неважно, намеренному или случайному», сказал министр газете после возвращения.

«Я думаю, учитывая, что Зеленский, премьер-министр Греции, и Александр Кубраков находились всего в 400 метрах от места ракетного удара, а затем, учитывая конкретные разведывательные данные… было бы безрассудно и глупо настаивать на поездке», — добавил он.

В официальном комментарии представителя Минобороны Британии говорится, что «во время недавней поездки в Украину министр обороны не совершил запланированный визит в Одессу по соображениям безопасности».

«Великобритания продолжает оказывать решительную поддержку Украине, а визит министра обороны только подчеркнул важность этой поддержки перед лицом путинской агрессии», — добавили в ведомстве.

Ранее на этой неделе газета Times сообщила, что Россия предположительно заглушила спутниковый GPS-сигнал на самолёте Гранта Шаппса, когда он пролетал рядом с территорией России, возвращаясь из Польши.

Одесса News информировала, что Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит в Украину, в частности, в Киев и Одессу, 13-14 февраля 2024 года.

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