Макрон отложил свой визит в Одессу

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил свой визит в Украину. Французский лидер планировал посетить Киев и Одессу 13-14 февраля.

Издание УНИАН со ссылкой на Challenges пишет, что визит Макрона отложили по соображениям безопасности, что вызвало множество вопросов как французских, так и украинских дипломатов.

Планировалось, что президент Франции сначала посетит Одессу, после чего отправится в Киев. Он должен был объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, которые будут тратить в виде пожертвований для гражданских проектов.

Также ожидалось, что Макрон огласит о приходе Французского агентства развития в качестве координатора французской помощи Украине.

Сообщается, что свой визит в Украину отменила и французско-украинская деловая ассоциация Medef International.

Целью визита должно было быть завершение двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Кроме того, политик пообещал поставить Украине около 40 ракет дальнего радиуса действия Scalp и несколько сотен бомб.

Одесса News информировала о визите в Одессу в феврале 2024 года специального уполномоченного Президента Французской Республики по помощи и восстановлению Украины Пьера Эльброна.

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