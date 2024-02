Песня воскресенья: Лобода, «Кохання – мій єдиний ментор»

Украинская певица Loboda (Светлана Лобода) 9 февраля на своем YouTube-канале презентовала песню Mentor.

Эту композицию исполнительница написала в соавторстве с Андреем Парфёновым и Артёмом Иванченко.

Песня создана на украинском языке, с англоязычными вставками.

8 февраля певица на странице в Instagram показала ролик, в котором исполнила отрывок этой композиции, находясь на природе. Она снялась в сетчатом платье.

В день премьеры трека Loboda в Instagram разместила видео, снятое в открытом океане. Она показала, как качается на волнах, прокомментировав: «…о единственном, что сегодня держит нас всех на плаву…».

Кудись як потяг несе

Водночас добре і зле

Ми взагалі не про це

Але обидва на межі

Забуваю досвітла де і хто я

Ти робив на досвіді, я — навмання

Ставить нові досліди доля моя

А я

До щастя прокладу свій векторhttps://b3c834452acfb9f01f0deba5e76a86e0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.htmlРЕКЛАМА

Бо кохання мій єдиний ментор

В моменті відчуваю жагу

До життя, бо люблю

До щастя прокладу свій вектор

Бо кохання — мій єдиний ментор

В моменті відчуваю жагу до життя

I’m coming for you

Все може в кінці кінців

Розпастись як каміці

Тримай мене у руці

Немов надію останню

А навколо люди як пісні без нот

І блукають всюди в мільйонах турбот

Якщо не твоє — зміни ти цей борт

А я

До щастя прокладу свій вектор

Бо кохання — мій єдиний ментор

В моменті відчуваю жагу

До життя, бо люблю

До щастя прокладу свій вектор

Бо кохання — мій єдиний ментор

В моменті відчуваю жагу до життя

I’m coming for you

Love is all we need

And we’re gonna get it on tonight

Wanna make everything complete

Flying to the sky

Love is all we wanna find.

До полномасштабного вторжения России в Украину певица участвовала в российских шоу и гастролировала по РФ с концертами. 24 марта 2022 года, спустя месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Loboda впервые публично осудила войну, а также начала публиковать в соцсетях информацию о том, как и чем она помогает Украине. В октябре Loboda заявила, что выделит 1 миллион гривен на восстановление Ирпеня, а в ноябре – ещё 1 миллион. Артистка проживает в Латвии и гастролирует по разным странам.

Песней прошлого воскресенья в издании Одесса News была песня двух молодых украинских артистов YAKTAK и DOVI «Чекає вдома».

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy