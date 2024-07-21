Песня воскресенья на Одесса News: Alena Magdalen, «Мовчати»

Украинская певица, участница группы «Пающие трусы» Alena Magdalen в YouTube презентовала песню «Мовчати» в аранжировке украинского продюсера Владимира Бебешко.
Об этом команда артистки сообщила интернет-изданию ГОРДОН.
«Песня «Мовчати» передаёт идею глубокого понимания между двумя людьми, которое не нуждается в словах. Молчание здесь не пустое, а наоборот, наполненное содержанием и чувствами, которые невозможно выразить словами. Фразы типа «слёзы глотать» и «о чём никогда не смогла бы соврать» указывают на глубокие переживания, не требующие вербализации, а совместное молчание становится актом понимания и поддержки, – отметила артистка. – Эта песня отчётливо показывает, как интимные отношения могут строиться не только на словах, но и на глубокой эмоциональной связи, не требующей вербального выражения».
На своей странице в Instagram артистка, анонсируя песню, призналась, что любит эту композицию со школы.
Давай виключим світло і будем мовчати
Про то, шо не можна словами сказати,
Не можна писати, неможливо зіграти,
А тільки мовчати, тихенько мовчати.
Давай мовчати про то, шо дівчати
Не вміють сховати, не можуть спати.
Давай про мене і про тебе мовчати,
Мовчати, аж поки не захочем кричати.
Місяць впав, темно в кімнаті.
Як добре, що ти навчилась мовчати,
Про то, шо ніколи не змогла би збрехати.
Про то, шо ніколи мені не спитатись.
Ми будем з тобою у ліжку лежати,
Лежати, як сніг – водою стікати.
Ми будемо жадно свої сльози ковтати,
А з ними слова, яких не сказати.
Давай помовчу тобі просто на вушко,
Холодною стала чайова кружка.
А ми ще маєм, про шо помовчати…
А ми ще маєм, про шо полежати…
Як світло проб’ється через наші штори,
Ми знову з тобою, як всі заговорим.
А поки ше темно є в нашій кімнаті,
Давай з тобою будем просто…
Автором слов и музыки к песне «Мовчати» является украинский певец Кузьма Скрябин. Он впервые исполнил эту композицию в 2003 году вместе с украинской певицей Ириной Билык. Летом 2022 года Билык презентовала новую версию этой песни, заявив, что теперь она не о любви, а о войне.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня украинской певицы Ирины Билык «Кохаю».
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