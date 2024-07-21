Песня воскресенья на Одесса News: Alena Magdalen, «Мовчати»

Украинская певица, участница группы «Пающие трусы» Alena Magdalen в YouTube презентовала песню «Мовчати» в аранжировке украинского продюсера Владимира Бебешко.

Об этом команда артистки сообщила интернет-изданию ГОРДОН.

«Песня «Мовчати» передаёт идею глубокого понимания между двумя людьми, которое не нуждается в словах. Молчание здесь не пустое, а наоборот, наполненное содержанием и чувствами, которые невозможно выразить словами. Фразы типа «слёзы глотать» и «о чём никогда не смогла бы соврать» указывают на глубокие переживания, не требующие вербализации, а совместное молчание становится актом понимания и поддержки, – отметила артистка. – Эта песня отчётливо показывает, как интимные отношения могут строиться не только на словах, но и на глубокой эмоциональной связи, не требующей вербального выражения».

На своей странице в Instagram артистка, анонсируя песню, призналась, что любит эту композицию со школы.

Давай виключим світло і будем мовчати

Про то, шо не можна словами сказати,

Не можна писати, неможливо зіграти,

А тільки мовчати, тихенько мовчати.

Давай мовчати про то, шо дівчати

Не вміють сховати, не можуть спати.

Давай про мене і про тебе мовчати,

Мовчати, аж поки не захочем кричати.

Місяць впав, темно в кімнаті.

Як добре, що ти навчилась мовчати,

Про то, шо ніколи не змогла би збрехати.

Про то, шо ніколи мені не спитатись.

Ми будем з тобою у ліжку лежати,

Лежати, як сніг – водою стікати.

Ми будемо жадно свої сльози ковтати,

А з ними слова, яких не сказати.

Давай помовчу тобі просто на вушко,

Холодною стала чайова кружка.

А ми ще маєм, про шо помовчати…

А ми ще маєм, про шо полежати…

Як світло проб’ється через наші штори,

Ми знову з тобою, як всі заговорим.

А поки ше темно є в нашій кімнаті,

Давай з тобою будем просто…

Автором слов и музыки к песне «Мовчати» является украинский певец Кузьма Скрябин. Он впервые исполнил эту композицию в 2003 году вместе с украинской певицей Ириной Билык. Летом 2022 года Билык презентовала новую версию этой песни, заявив, что теперь она не о любви, а о войне.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня украинской певицы Ирины Билык «Кохаю».

Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy