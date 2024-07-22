В Одессе умер мужчина, которого после посещения ТЦК госпитализировали с травмой

В Одессе в ночь на 19 июля умер мужчина после посещения Суворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, откуда его госпитализировали с травмой головы.

Об этом сообщило интернет-издание «Думская».

Издание обнародовало в YouTube видео якобы с внутренней территории ТЦК. На нём, в частности, видно, как мужчину грузят в карету скорой помощи.

По данным «Думской», в больнице пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и эпилепсию.

Издание утверждает, что в полиции подтвердили смерть мужчины. Правоохранители квалифицировали событие по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство (с пометкой «несчастный случай»).

В ТЦК на данный момент не прокомментировали произошедшее.

Одесса News информировала, что это уже не первый известный случай смерти военнообязанных. В августе 2023 года в день прибытия в воинскую часть скончался житель Одесской области, которого мобилизовали, несмотря на эпилепсию.

Видео: «Х…ая Одесса»

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