Умер актёр из легендарной «Ликвидации»

Ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин. Актёру театра и кино было 68 лет.

По неподтвержденным данным, Лахин заразился коронавирусом ещё в декабре. Лечение дома не принесло результатов, поэтому звезду госпитализировали.

По информации СМИ, помимо COVID-19, артисту диагностировали пневмонию. Врачи приложили все усилия к спасению пациента, но, к сожалению, сегодня около девяти утра он скончался.

Юрий Лахин сыграл в легендарном сериале «Ликвидация», в роли начальника военной контрразведки округа.

Юрий Лахин снимался в сериалах «Ликвидация», «Молодёжка», «Вечный зов», «Громовы». Последней ролью актёра стала роль журналиста Херфера в сериале «Зорге» (2019). С 1996 года был артистом театра «Сатирикон».

Как сообщала Одесса News, 25 января одесская актриса театра и кино Ирина Токарчук скончалась от сердечного приступа.

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