Ушла из жизни замечательная одесситка — актриса Ирина Токарчук

25 января одесская актриса театра и кино Ирина Токарчук скончалась от сердечного приступа.

Ей было только 60…

Знаменитая «тётя Сима» из Одессы, актриса Ирина Токарчук родилась в 1959 году в Одессе. В 1983 году окончила ГИТИС (Москва).

Работала в драмтеатре города Орехово–Зуево. Затем стала актрисой Одесского русского театра. С 1992 года — участница юмористической телепередачи «Джентльмен–шоу». Участвовала в работе проекта «Маски–шоу», играла в театральных постановках Дома клоунов («Отелло», «Орфей и Эвридика», «Ромео и Джульетта»). Большую популярность Ирина Токарчук приобрела благодаря роли «тёти Симы из одесской коммунальной квартиры» («Джентльмен–шоу»).

В 2014 году была награждена Почётным знаком Одесского городского головы «За заслуги перед городом».