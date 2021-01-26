Кто в Одессе останется 26 января без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм в Одессе 26 января будет прекращено водоснабжение.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Вода перестанет поступать в дома жителей Одессы с 09:00 до 20:00 на таких улицах:

ул. Академика Вильямса (старая Вильямса),

ул. М. Демченко,

ул. Амундсена,

ул. Садовского,

ул. Саксаганского,

1-6 Линии (М. Демченко),

ул. Эстонская,

ул. Ямская,

ул. Омская,

ул. Белорусская,

ул. Абрикосовая,

ул. Вишнёвая,

ул. Якутская.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» 26 января также отключат некоторых жителей города от электроснабжения.