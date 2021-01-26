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Кто в Одессе останется 26 января без воды

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В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм в Одессе 26 января будет прекращено водоснабжение.

Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».

Вода перестанет поступать в дома жителей Одессы с 09:00 до 20:00 на таких улицах:

  • ул. Академика Вильямса (старая Вильямса),
  • ул. М. Демченко,
  • ул. Амундсена,
  • ул. Садовского,
  • ул. Саксаганского,
  • 1-6 Линии (М. Демченко),
  • ул. Эстонская,
  • ул. Ямская,
  • ул. Омская,
  • ул. Белорусская,
  • ул. Абрикосовая,
  • ул. Вишнёвая,
  • ул. Якутская.

Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» 26 января также отключат некоторых жителей города от электроснабжения.

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