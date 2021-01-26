Кто в Одессе останется 26 января без воды

В связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм в Одессе 26 января будет прекращено водоснабжение.
Об этом предупреждает филиал «Инфоксводоканал».
Вода перестанет поступать в дома жителей Одессы с 09:00 до 20:00 на таких улицах:
- ул. Академика Вильямса (старая Вильямса),
- ул. М. Демченко,
- ул. Амундсена,
- ул. Садовского,
- ул. Саксаганского,
- 1-6 Линии (М. Демченко),
- ул. Эстонская,
- ул. Ямская,
- ул. Омская,
- ул. Белорусская,
- ул. Абрикосовая,
- ул. Вишнёвая,
- ул. Якутская.
Телефоны для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).
Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» 26 января также отключат некоторых жителей города от электроснабжения.