На прошлой неделе в Одессе родились 175 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 175 новорожденных, в числе которых одна пара близнецов.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения Одесского горсовета.

Отмечается, что новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное преимущество над девочками — на свет появились 91 маленький одессит и 84 юные одесситки.

Наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского роддома №1, где увидели свет 46 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных — 97 мальчиков и столько же девочек.