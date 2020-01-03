В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло 15 граждан, в Одессе — двое

Ужасной вестью начинается новое десятилетие в Украине: 15 граждан погибли на пожарах в течение первого дня нового 2020 года. Ещё семь украинцев 1 января получили травмы различной степени тяжести. При том, что и количество пожаров в жилом секторе в этот день выросло почти в два раза — 138 зафиксированных пожарными ГСЧС случаев.

О том, как потеря бдительности во время празднования влияет на трагическую статистику, на горьком опыте узнали жители Одессы и области: в двухэтажном доме №47 по улице Адмирала Лазарева в Одессе во время пожара погибла хозяйка квартиры, в частном доме на ул.27 садового общества «Степное», что в Лиманском районе, спасатели обнаружили тело погибшего человека. Об этих пожарах сообщала Одесса News.

Трагические случаи 1 января зафиксированы также в Черниговской, Черновицкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской и Хмельницкой областей.

«Как и всегда, основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами», — сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Пожарные, раскрывая неутешительную трагическую статистику предупреждают нас «неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности»: ограничить использование пиротехнических изделий, несертифицированных электрогирлянд, не курить в постели; не оставляйте включёнными телевизоры, утюги, обогреватели, проверять меры безопасности и исправность печи или камина; не оставляйте малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками.