Китай: С новым 4718-м годом!

Сегодня начинается Новый 4718 год по восточному календарю. По китайскому календарю он считается годом Белой металлической крысы.

В отличие от европейского Нового года, который начинается 1 января, китайский Новый год меняет дату ежегодно, поскольку его начало определяется по лунному календарю.

Год Белой металлической крысы будет длиться с 25 января 2020 года до 11 февраля 2021 года.

Как известно, Новый год в Китае — наиболее ожидаемый, самый желанный, самый яркий и самый длинный праздник, который длится 15 дней и завершается праздником Красных Фонарей. К сожалению, в этом году в Китае празднование Нового года из-за распространения коронавируса будет ограничено. В некоторых городах, в частности Пекине, отменены все многолюдные праздничные мероприятия. Кроме того, китайские власти закрыли транспортное сообщение между городами в провинции Хубэй.

Как и любой другой Новый год, китайский тоже имеет массу традиций. Празднуют его более двух тысяч лет, то есть он — один из древнейших праздников, «самый старый» Новый год в истории человечества. Кроме того, отмечают его около двух миллиардов людей на планете. Кроме китайцев — представители тибетской, монгольской, корейской, вьетнамской и других родственных культур.

Новый год в Китае, так же, как и во многих других, культурно родственных с ним странах, является государственным праздником. Деловая жизнь в Поднебесной на несколько недель замирает. Все — от мала до велика, веселятся, развлекаются, ходят в гости.

Первое, что отличает китайский новый год от западного — это «свето-шумовое» сопровождение. Чем больше салютов, фейерверков и хлопушек — тем лучше. По свидетельству очевидцев — это настоящая канонада, и длится она несколько дней.

Относительно праздничных блюд, то обязательно готовят традиционные пельмени и лабадьджоу — особую кашу из 8 ингредиентов, включая семена лотоса — священного цветка Китая.