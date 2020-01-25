Australian Open пойдёт дальше без одесситок: Свитолина тоже проиграла

Последняя одесситка покинула одиночную сетку Australian Open — пятая ракетка мира Элина Свитолина в двух сетах уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

Об этом сообщает XSPORT.

«В первой партии испанка выглядела просто непобедимой и расправилась с украинкой за 23 минуты. Второй сет Свитолина начала с того, что уверенно забрала свою подачу, но после этого проиграла три гейма кряду. После этого начался, как тогда казалось, ключевой гейм. У Мугурусы было пять брейк-пойнтов, но украинка сумела отстоять свою подачу и сделать счёт 2:3.

Теперь нужно было делать свой брейк, но мяч упрямо вылетал за линию в аут и двукратная победительница турниров Grand Slam защитила подачу, а затем забрала ещё один гейм на приёме», — говорится в сообщении.

Свитолина решила бороться до конца и при счёте 2:5 имела два брейк-пойнта на подаче Мугурусы. Но испанка была слишком хороша в этот день и без лишних для себя нервов забрала матч, — отмечает спортивное издание.

Встреча продлилась 1 час и 8 минут.

Таким образом, Свитолина покидает Мельбурн после третьего круга, хотя в предыдущие два сезона доходила до четвертьфинала.

При этом уроженка Одессы останется в топ-10 мирового рейтинга и даже имеет шансы подняться на четвёртую строчку после того, как Наоми Осака не сумела защитить трофей.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом 49 млн 564 тыс 735 долл. продлится до 2 февраля, но уже без одесситок — Элины Свитолиной, Даяны Ястремской и Екатерины Козловой.