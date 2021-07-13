Более двух часов одесская теннисистка играла в Венгрии с австрийкой, но выиграла

Одесская теннисистка Екатерина Козлова (WTA, 154) на старте турнира в Будапеште (Венгрия), добыла непростую победу над австрийской спорисменкой Барбарой Хаас (WTA, 158) 7:6 (9), 6:3.

Об этом сообщает XSPORT.

«В первом сете лидер постоянно менялся по ходу партии. Сначала австрийка повела 3:1 по геймам, но после украинке удалось выиграть четыре гейма кряду. Но в шаге от поражения в первом сете Хаас собралась, и сумела перевести сет на тай-брейк, где немного удачливее была украинка. После двадцати розыгрышей Козлова забрала себе первый сет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во второй партии лишь три гейма выиграла подающая сторона. Екатерина к двум геймам на своей подаче добавила 4 брейка и добыла победу за чуть больше двух часов – 6:3.

Как сообщала Одесса News, Екатерина Козлова покинула Уимблдонский теннисный турнир (Великобритания) после первого круга.

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