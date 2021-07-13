В Одесском Русском театре проведут практикум по «Укрощению строптивых»

Четыре века комедия о неукротимой Катарине не сходит с театральных подмостков!

Наша красавица горда, умна, своенравна: обуздать такую натуру невозможно – только завоевать! А это под силу лишь Настоящему мужчине.

Чем закончится их поединок? Непримиримой враждой или страстной любовью?

Зажигательный музыкальный спектакль «Укрощение строптивых» — счастливая возможность попасть в мир cтрастей великого Шекспира в интерпретации О.Школьника и Е.Пушкиной.

Цена билетов от 60 до 200 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 18 июля, в воскресенье, в 19:00

Место проведения: Русский театр

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