В Одесском Русском театре проведут практикум по «Укрощению строптивых»

Четыре века комедия о неукротимой Катарине не сходит с театральных подмостков!
Наша красавица горда, умна, своенравна: обуздать такую натуру невозможно – только завоевать! А это под силу лишь Настоящему мужчине.
Чем закончится их поединок? Непримиримой враждой или страстной любовью?
Зажигательный музыкальный спектакль «Укрощение строптивых» — счастливая возможность попасть в мир cтрастей великого Шекспира в интерпретации О.Школьника и Е.Пушкиной.
Цена билетов от 60 до 200 гривен. Их можно купить здесь.
Дата и время начала: 18 июля, в воскресенье, в 19:00
Место проведения: Русский театр
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