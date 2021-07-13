Фильм «Крепость Хаджибей», снятый в Одессе, победил на фестивале в Стамбуле

Фильм «Крепость Хаджибей» стал лучшей полнометражной лентой кинофестиваля в Стамбуле (Турция).

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«Фильм Одесской киностудии «Крепость Хаджибей» стал лучшей полнометражной лентой кинофестиваля Best Istanbul Film Festival. Цель Best Istanbul Film Festival — представить независимых кинематографистов со всего мира и стать для них инструментом, который открывает путь в киноиндустрию», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, кинолента «Хаджибей» отражает события периода русско-турецкой войны на территории Северного Причерноморья. Вышла в отечественный прокат 15 октября 2020 года. В том же месяце фильм увидели и жители Стамбула и других городов Турции.

По сценарию Евгения Тимошенко и Константина Коновалова, задунайский казак Андрей получил задание доставить письмо турецкому коменданту крепости, но его захватывает враг. Чтобы вызволить из плена коменданта и спасти его дочь Фатиму, в которую влюблен Андрей, нужно победить врага…

Главные роли сыграли Александр Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили, Екатерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко и другие актёры.

Фильм создан при поддержке Госагентства по вопросам кино в копродукции с Georgian International Film (Грузия), AISI film (Турция), Национальной киностудией им. Довженко (Украина), Тернопольской кинокомиссией (Украина) и кинокомпанией «ИнсайтМедиа» (Украина).

Съёмки фильма осуществлены на натурной площадке и в павильонах Одесской киностудии, в Белгород-Днестровской крепости, на берегу Чёрного моря и на реке Дунай.

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