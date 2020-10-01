Одесская киностудия представила официальный постер фильма «Крепость Хаджибей»

Одесская киностудия представила официальный постер фильма Константина Коновалова «Крепость Хаджибей».

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«В широкий кинотеатральный прокат лента выходит 15 октября 2020», — напомнили в пресс-службе.

События фильма происходят в период русско-турецкой войны за территории Северного Причерноморья. Казак Андрей должен передать важную информацию в Стамбул. Для этого ему надо освободить из темницы отца своей возлюбленной — турецкой красавицы Фатимы. Молодые люди решаются на рискованную операцию.

Производство фильма осуществила Одесская киностудия при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Фильм снят в копродукции: Georgian International Film (Грузия), AISI film (Турция), Национальная киностудия им. А.Довженко (Украина), Тернопольская кинокомиссии (Украина), кинокомпания «ИнсайтМедиа» (Украина).

Режиссёр-постановщик — Константин Коновалов. Сценарий — Евгений Тимошенко, Константин Коновалов, при участии Мирзы Давитая. Композитор — Мустафа Язиджиолу. Генеральный продюсер — Андрей Осипов (Украина).

В ролях: Александр Соколов, Дерен Талу, Ираклий Маруашвили, Екатерина Шевченко, Юрдаер Окурите, Олег Симоненко, Александр Половец, Георгий Делиев, Дмитрий Рыбалевский, Денис Фалюта, Сюхан Самьели, Вячеслав Украинский, Владимир Миняйло, Игорь Волосовский, Анатолий Дриженко, Ирина Новосёлова.

Съёмки фильма проходили на натурной площадке и в павильонах Одесской киностудии, в Белгород-Днестровской крепости, на берегу Чёрного моря и на реке Дунай.

Как сообщала Одесса News, в июле Одесская киностудия завершила съёмки фильма «Крепость Хаджибей», изначально носившего название «Память солнца».