В Одесской области начался осенний призыв юношей в армию

В Украине с 1 октября начался осенний призыв. На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей, в том числе 735 из Одесской области.

Об этом говорится в распоряжении, которое правительство приняло на своём заседании.

Из общего количества призывников в Вооружённые силы направят 337 юношей из одесского региона, в Государственную специальную службу транспорта — 45 человек, Национальную гвардию — 328, Госпогранслужбу — 25 человек.

Сообщается, что показатели очередного призыва в Вооружённые силы в целом по Украине уменьшены на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного. По информации Генштаба, это позволит увеличить число контрактников.

На срочную военную службу в октябре-декабря 2020 года будут призываться пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым до отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от срочной службы.

Наибольшее количество призывников будет из Днепропетровской (1265), Харьковской (953), Одесской (735), Винницкой (650) и Львовской (632) областей.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», установив новые названия воинских званий высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.