2 октября на Потёмкинской лестнице в Одессе покажут немое кино

В предпоследний день Одесского международного кинофестиваля, 2 октября, состоится показ немого художественного фильма «Голем, как он пришёл в мир». В этом году ленте Карла Бёзе и Пауля Вегенера, которая считается ведущим образцом раннего немецкого экспрессионизма, исполняется 100 лет.

Несмотря на совершенно новый онлайн-формат XI Одесского международного кинофестиваля, традиционный перформанс под открытым небом планируется провести традиционно на Потёмкинской лестнице, сообщает ОМКФ.

Мероприятие проводится при условии соблюдения всех карантинных ограничений и требований. Зрителей просят соблюдать масочный режим и придерживаться отметок, нанесённых для соблюдения дистанции.

Также на время показа — с 19:00 до 23:00 — будет перекрыто движение автотранспорта по ул. Приморской (кроме общественного).

Киноперформанс «Голем, как он пришёл в мир» на Потёмкинской лестнице также будет транслироваться в прямом эфире на платформе oiff.online.

Немой фильм ужасов «Голем, как он пришёл в мир» снят по мотивам еврейской легенды об одноимённой глиняной статуе, которую оживили с помощью магии. Действие ленты происходит в пражском гетто в XVI веке.

Император собирается выгнать евреев из города из-за того, что они практикуют чёрную магию. Раввин Лев хочет это предупредить и видит единственную возможность — действительно обратиться к тёмным силам. С помощью демона Астарота он оживляет статую Голема. И совсем скоро всё выходит из-под контроля.

Голема воплотил один из режиссёров ленты Пауль Вегенер. Благодаря этой роли образ глиняного человека, которого оживили с помощью магии, стал очень узнаваемым и часто до сих пор используется в фантастической литературе и кино.

Показ ленты на Потёмкинской лестнице будет сопровождать камерный оркестр, который исполнит саундтрек к фильму, написанный израильским композитором Бетти Оливеро. Аранжировку создал один из основателей международного возрождения концертов немого кино Гонтер А. Бухвальд. Он считается одним из лучших дирижёров сопровождения фильма, поскольку провёл уже множество киноконцертов «Голем» по всему миру с момента его премьеры в 1997 году в Венском Концертхаусе.

Вход свободный.