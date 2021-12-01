XIII Одесский международный кинофестиваль состоится с 23 по 30 июля 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ОМКФ.

«Сразу после завершения Одесского международного кинофестиваля команда начинает планировать проведение следующего фестиваля. И сейчас мы рады объявить даты любимого события лета всех украинских киноманов. XIII Одесский международный кинофестиваль пройдёт 23-30 июля следующего года в Одессе. Вскоре мы сообщим новости о том, каким будет фестиваль в 2022 и чем будет удивлять зрителей», — отметила генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух.

Традиционно зрителям Одесского международного кинофестиваля представят самые ожидаемые премьеры украинских и международных фильмов, а также мировые фестивальные хиты и арт-хиты, которые вскоре будут выходить в украинский прокат.

Также в рамках XIII ОМКФ состоится профессиональная секция Film Industry Office — платформа для профессиональной коммуникации, поддержки и развития украинских кинопроектов и киноиндустрии в целом.

Кроме того, состоится Летний Кинорынок для представителей кинокомпаний и кинотеатров и Летняя Киношкола, состоящая из серии мастер-классов и творческих встреч с мэтрами киноиндустрии.

Отмечается, что детали программы и старт приёма заявок на участие фильмов в XIII ОМКФ организаторы обещают объявить в начале 2022 года.

Как сообщала Одесса News, 14 августа 2021 года в Одесском национальном академическом театре оперы и балета прошла торжественная церемония Открытия 12-го Международного кинофестиваля.

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