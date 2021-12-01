Прибывшие из США катера испытаны одесскими моряками

Катера украинских Военно-морских сил «Сумы» и «Фастов», переданные правительством США ВСУ, провели 30 ноября ходовые испытания в Чёрном море.

Об этом сообщает командование ВМС ВСУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что катера Р192 «Сумы» и Р193 «Фастов» успешно прошли ходовые испытания в открытом море. В частности, моряки отрабатывали маневрирование и другие задачи, обусловленные подготовкой судов к эксплуатации в составе дивизиона катеров, который формируется для укрепления морской безопасности нашей страны.

После ходовых испытаний катера зашли в военно-морскую базу «Юг».

Одесса News сообщала подробности операции по выгрузке 26 ноября в Одесском морском порту катеров, прибывших из США.

Фото: Думская

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