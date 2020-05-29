На полигоне Алибей в Одесской области испытывают комплекс крылатых ракет «Нептун»

Государственные испытания отечественного комплекса крылатых ракет РК-360МЦ «Нептун» проходят на полигоне Алибей в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы корабля. К государственным испытаниям привлечены авиация и корабли и катера ВМС ВС Украины», — говорится в сообщении.

По информации Генерального штаба ВСУ, после принятия на вооружение комплекс поставят в ВМС. Украина планирует иметь для крылатых ракет на вооружении три платформы. Первая — это мобильные береговые комплексы, которые тестируют сейчас, вторая — ракетные катера и корветы, третья платформа — авиационные комплексы.

Как сообщала Одесса News, ЖК-360 МЦ «Нептун» — комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, который применяют для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток.

Фото: Минобороны