В оперативном командовании ВСУ «Север» сменился командующий

Генерал-майор Виктор Николюк, возглавлявший оперативное командование «Север», стал командующим подготовкой Сухопутных войск ВСУ.

Об этом сообщила 13 марта пресс-служба Минобороны Украины в Telegram.

Новым командующим направлением стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

По словам Николюка, он передал боевое знамя ОК «Север» Красильникову и приступил к обязанностям на новой должности.

«Выражаю слова благодарности всем офицерам, сержантам, солдатам, с кем защищал Черниговскую область и Бахмут. Продолжаем и дальше работать ради нашей общей цели – вместе к победе», – цитирует пресс-служба командира.

Для справки. Виктор Николюк Николюк (позывной Ветер) стал известен благодаря нескольким резонансным событиям в ходе войны на востоке Украины. 16 мая 2015 года бойцы его бригады задержали российских военнослужащих, капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова, проникших в расположение украинских войск в составе диверсионной группы. Николюк свидетельствовал на процессе по делу Ерофеева и Александрова. В мае 2016 года россиян обменяли на украинского нардепа Надежду Савченко.

Комбриг Ветер также фигурировал в расследовании расстрела мобильной группы по борьбе с контрабандой 2 сентября 2015 года. Сотрудник Государственной фискальной службы Дмитрий Жарук и волонтёр Андрей Галущенко (позывной Эндрю) погибли, ещё четыре человека получили ранения. Инцидент произошел в районе, где базировалась 92-я бригада. Сам Николюк отвергал обвинения в адрес бригады, заявляя, что ей намеренно портят репутацию.

Николюк за время службы в ВСУ командовал разведывательной ротой, танковым батальоном, учебным механизированным полком, 92-й бригадой. Возглавлял учебный центр Сухопутных войск «Десна». Был командующим ОК «Север» с октября 2021 года. После начала полномасштабного вторжения генерал оборонял Сумскую и Черниговскую области. 10 марта 2022 года Николюку присвоили звание Героя Украины.

Красильников в мае 2014 года возглавил 34-й батальон территориальной обороны Кировоградской области. Участвовал в освобождении тогдашнего Дзержинска (ныне Торецк). В 2015 году возглавил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, созданную на базе 34-го батальона. Подразделение участвовало в Дебальцевской операции.

Позднее стал заместителем командующего войсками ОК «Север» Сухопутных войск ВСУ. 28 февраля 2022 года ему было присвоено звание Героя Украины. «Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области», – сказал о нём президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Как сообщала Одесса News, 26 февраля 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении Эдуарда Москалёва с должности командующего операцией Объединённых сил (ООС).

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

