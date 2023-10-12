Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего по трём вопросам

12 октября прибывший из Брюсселя (Бельгия), где проходила встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом заявил сам Президент Украины в Telegram.

«Три ключевых вопроса. Первое – фронт. Доклады командующих – Залужный, Сырский, Тарнавский. Ситуация на основных направлениях – восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперёд. Второе – украинское производство оружия и техники, постоянное наращивание объёмов. У Минстратегпрома есть чёткая задача представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимы», — отметил Верховный Главнокомандующий.

Владимир Зеленский сообщил также, что дал отдельное поручение вице-премьер-министру Михаилу Фёдорову и министру обороны Рустему Умерову по максимальной цифровизации поставок для сил обороны.

«Полная подотчётность и контроль – наш приоритет. Есть чёткие сроки реализации», — сказал Зеленский.

Третьим ключевым вопросом Зеленский назвал обсуждение ситуации на Ближнем Востоке.

«Комплексный анализ от главы Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнёрами ради недопущения более широкой дестабилизации», — проинформировал Зеленский.

Одесса News сообщала, что на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», Владимир Зеленский отметил важность сотрудничества Украины с ведущими мировыми производителями вооружений для внедрения стандартов НАТО в оборонной промышленности и усиления взаимосовместимости с Альянсом.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy