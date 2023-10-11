В Брюсселе Владимир Зеленский провёл встречу с Генеральным секретарём НАТО

11 октября в Брюсселе (Бельгия) Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава государства отметил важную лидерскую роль Генерального секретаря в координации работы союзников и принятии решений Альянса в поддержку Украины и поблагодарил его за участие в первом международном Форуме оборонных индустрий в Украине.

«Благодарю вас за сильный сигнал во время форума, что Украине необходимы средства высокого качества, в большом количестве и безотлагательно, чтобы остановить дроны и перехватить ракеты», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также отметил важность сотрудничества Украины с ведущими мировыми производителями вооружений для внедрения стандартов НАТО в оборонной промышленности и усиления взаимосовместимости с Альянсом.

Президент Украины выразил надежду, что во время сегодняшнего заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров обороны и заседания министров обороны Альянса завтра страны-члены примут дальнейшие положительные решения по поставкам нашей стране вооружений и военной техники, а также предоставлении другой необходимой помощи.

Владимир Зеленский подчеркнул настроенность украинской стороны на активную работу с союзниками для согласования новой адаптированной Годичной национальной программы, направленной на внедрение в Украине принципов и стандартов НАТО. В этом контексте он также отметил важность подготовки совместно с Альянсом Дорожной карты взаимосовместимости Украины с НАТО.

Йенс Столтенберг на заседании контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн») в Брюсселе сказал, что когда Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, то полагал, что «Киев падёт в течение нескольких дней, а Украина – в течение нескольких недель».

«Он был не прав. Украинские Вооружённые силы снова и снова превосходят ожидания. Вы вернули себе 50% территории, захваченной Россией с февраля прошлого года. Вы заставляете российские войска дорого заплатить. Россия деградировала в военном отношении, стала слабее экономически и более изолирована политически. Однако нет никаких признаков того, что Путин отказался от своих амбиций. Напротив», – подчеркнул Столтенберг.

Он обратил внимание, что Россия усилила атаки на критически важную инфраструктуру и «готовится снова использовать зиму в качестве оружия войны».

«Поэтому мы должны продолжать наращивать усилия и поддерживать устойчивый поток оружия и боеприпасов в Украину. Чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров и тем скорее закончится эта война», – подытожил генсек НАТО.

Одесса News информировала, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 октября проходит встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» с участием президента Владимира Зеленского.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy