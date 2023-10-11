Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на новую фотовыставку

14 октября в Одесском музее западного и восточного искусства откроется седьмая персональная фотовыставка Сергея Онишко «Непал. Мой путь на Эверест», посвящённая семидесятилетию покорения Эвереста, высочайшей вершины мира, высотой 8849 м, которое совершили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей 29 мая 1953 года.

В течение 14 дней автор прошёл пешим маршрутом через долину Кхумбу и национальный парк Сагарматха от г. Лукла до Базового лагеря «Everest» Base Camp», поднявшись на максимальную высоту 5649 м в городке Горакшеп, с окрестностей которого открывается панорамный пейзаж на Эверест.

В своих работах автор показывает невероятную красоту природы Гималаев, сногсшибательные вершины высочайших гор мира и чтит славный народ Непала в виде портретов обычных жителей, сумевших научиться вести домашний быт и познать счастье в окружении неприступных гор.

Приходите на открытие к 15:00. Далее выставку можно посетить ежедневно с 14 октября по 1 ноября (кроме среды) с 11:00 до 17:00 (касса до 16:30).

Стоимость билетов — 100/50 грн.

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

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