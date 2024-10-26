Одесская опера представляет популярные саундтреки мирового кино

2 ноября музыкальные хиты мирового кино прозвучат в Одесской национальной опере.

Впечатляющее сочетание мощного звучания оркестра, пения ведущих солистов оперы, обаяния детского хора и игры визуальных эффектов не оставят равнодушным никого.

В этот осенний вечер под руководством Владимира Врублевского эмоционально-возвышенно, романтично и незаурядно будут звучать культовые мелодии из популярных фильмов, бессмертных мюзиклов, любимых фильмов детства.

Стоимость билетов от 270 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

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