Украина перешла на зимнее время и думала, что это в последний раз

Украина перешла на зимнее время. В 4 утра стрелки часов были переведены на час назад.

В июне 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала об отмене перевода часов и сегодняшний перевод стрелок должен быть последним.

Однако президент Владимир Зеленский пока воздерживается от подписания данного закона, при чём срок ветирования для закона уже истёк.

«С точки зрения учёных, занимающихся хронобиологией — наукой о биологических ритмах, уже достаточно много лет есть почти единодушное мнение о нецелесообразности перевода часов.

В Европе и в США тоже эту тему обсуждают. По словам Ольги Масловой, кандидата биологических наук, соучредителя проекта Nobilitet, в Европе в 2019 году была первая попытка отменить перевод часов.

«В США организация, занимающаяся вопросами сна, обращалась неоднократно к чиновникам, чтобы как-то подкорректировать процесс и не переводить. Однако тогда мы переходим ко второй проблеме в рамках этого вопроса. Потому что мы можем согласиться с тем, что перевод не есть хорошо, но начинается вторая волна, на каком времени оставаться», – говорит Маслова.

Если говорить об Украине, то, по словам учёной, здесь умножается сложность. Территория Украины расположена в разных часовых поясах.

«Более 80% расположено в так называемом втором часовом поясе, но есть у нас кусок территории, восточный, который географически расположен в третьем часовом поясе. У нас ещё есть кусок Закарпатья, который расположен в первом часовом поясе. Здесь всё сложно», – говорит кандидат биологических наук.

На сайте президента Украины даже появилась соответствующая петиция по ветированию законопроекта №4201 об исчислении времени. Среди аргументов перехода на зимнее время в петиции то, что рассвет летом будет наступать в 3:00 ночи, а смеркаться будет в 20:00, что особенно ощутят жители восточных регионов.

Также отмечается, что решение не будет способствовать экономии электроэнергии, так как повысит её потребление вечером.

Перевод часов создаёт много неудобств железнодорожникам и авиадиспетчерам, которые должны постоянно дважды в год менять расписание рейсов.

Автором законопроекта о том, что нынешний перевод часов будет последним, является глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Поэтому, чтобы его не обижать, вето не будет, но и подписи Президента также не будет.

По состоянию на 2024 год переход на летнее время происходит в большей части Европы, Северной Америки, а также в некоторых странах Африки, Азии, Южной Америки и Океании. Часы, в частности, переводят во всех странах ЕС, Великобритании, Соединённых Штатах (кроме Аризоны, Гавайев и Территорий США), в большей части Канады, в части Австралии, Новой Зеландии, Чили, Египте и Ливане.

В то же время в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки перехода на летнее время нет. Также не переводят часы в России, и поэтому на временно оккупированных территориях Украины используют московское время.

Как сообщала Одесса News, смена времени в Украине до сих пор происходила дважды в год: в последнее воскресенье марта страна переходила на летнее время, а каждое последнее воскресенье октября – на зимнее. 3 марта 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «Об исчислении времени в Украине», однако 19 марта во втором чтении за него проголосовали только 212 депутатов. После этого законопроект отправили на доработку. Верховная Рада 16 июля 2024 года приняла закон в целом, тем самым отменила переход с летнего на зимнее время и наоборот. Законодательная инициатива №4201 была поддержана 261 голосом народных депутатов. Однако Закон пока ещё не подписал Президент Зеленский.

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