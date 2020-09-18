Прорыв: Верховная Рада зарегистрировала законопроект о криптовалюте

В Верховной Раде 18 сентября зарегистрирован доработанный законопроект № 3637 «О виртуальных активах», который регулирует понятие и правовой статус виртуального актива, а также вопросы прав собственности и осуществления сделок с такими активами в Украине.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что после принятия этого документа в Украине появится возможность открывать и использовать для проведения операций с виртуальными активами счета в банках. В то же время виртуальные активы не будут конкурировать с гривней и не будут средством платежа.

«В обновлённом законопроекте мы учитывали предложения от центральных органов власти и регуляторов, а также усовершенствовали механизм обеспечения виртуальных активов. Обновили правовой статус виртуальных активов — в законопроекте теперь он определён как нематериальное благо, согласно Гражданскому кодексу Украины. Усовершенствованы определения и классификации виртуальных активов и изменены некоторые определения поставщиков услуг виртуальных активов», — отметил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Он выразил надежду, что документ будет принят до конца года и уже в 2021 году блокчейн-бизнес будет иметь легальную и благоприятную среду в Украине для работы с криптовалютой.

В Минцифры отмечают, что предоставление виртуальным активам юридического статуса обеспечит участникам рынка право на судебную и другие способы защиты прав на такие активы. Любой в Украине сможет токенизировать (выражать в цифровой, юридически значимой форме) права требования на актив, в стране смогут легально работать международные биржи, на которых проходят криптовалютные торги.

Законопроектом предусмотрено, что заниматься рынком виртуальных активов будет Министерство цифровой трансформации. Все услуги, связанные с оборотом виртуальных активов в Украине, должны будут пройти государственную регистрацию и отчитываться в соответствии с порядком и стандартами, которые должно разработать Минцифры. Ведомство также должно создать Государственный реестр поставщиков таких услуг.

Предполагается, что действовать этот закон начнёт через три месяца после принятия.

Кстати. По данным на 18 сентября 2020 года 1 биткоин равен 306 541,01 гривны (средневзвешенный курс 10960.8$ за 1 биткоин.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года Украина подписала меморандум с одной из самых больших в мире криптовалютных бирж — Binance.