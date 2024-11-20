Верховная Рада приняла закон о лишении государственных наград предателей Украины

Верховная Рада Украины в целом приняла закон №11410 о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины.

Об этом 20 ноября в Telegram сообщил нардеп Павел Фролов.

Он уточнил, что законодательная инициатива была поддержана 283 голосами народных депутатов.

Согласно закону, лишение государственных наград Украины может быть осуществлено по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в виде санкций, которые вводятся в действие указом президента. Также предусмотрен перечень преступлений в Уголовном процессуальном кодексе (УПК), за которые суд может применить дополнительное наказание.

В частности, речь идёт о преступлениях против основ национальной безопасности, тяжких и особо тяжких, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

В законе отмечается, что в случае лишения государственной награды лицо теряет все предусмотренные для него права и льготы.

УНИАН отмечает, что в марте 2022 года комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике обратился к Президенту Владимиру Зеленскому по вопросу лишения государственных наград – почётных званий «народный артист Украины» и «заслуженный артист Украины» – ряда артистов, среди которых украинские исполнители песен Каролина Куёк (Ани Лорак), Светлана Лобода, Таисия Повалий и их российские коллеги Николай Басков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и другие. Проект закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно лишения государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины», инициатором которого является Зеленский, был внесен в Верховную Раду 16 июля.

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