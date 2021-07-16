Привыкайте к новой фамилии: Монастырский — министр внутренних дел Украины

Верховная Рада поддержала назначение Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел Украины.

За соответствующее решение проголосовал 271 народный депутат, сообщает Укринформ.

Верховная Рада также проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий Дениса Монастырского. Новоназначенный глава МВД принял присягу члена Кабинета Министров.

Денис Монастырский в августе 2019 года был избран народным депутатом от фракции «Слуга народа». Он возглавлял Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Что известно о новом министре?

Денис Монастырский — юрист по образованию и трудовому пути, хорошо знает проблемы полиции, склонен к компромиссам, пользуется доверием Президента и руководства партии «Слуга народа». Ему — 41 год.

Как сообщала Одесса News, Арсен Аваков 13 июля подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Народные депутаты от «Слуги народа» вечером того же дня обсудили вопрос увольнения Авакова на заседании фракции при участии Президента Владимира Зеленского, Премьер-министра Дениса Шмыгаля и руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

По результатам заседания стало известно, что главным кандидатом на должность главы МВД является председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Он сообщил, что согласился на предложение Президента возглавить Министерство внутренних дел.

Парламент уволил министра внутренних дел Авакова в четверг, 15 июля. В тот же день в Верховную Раду поступило представление от Премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении на должность министра внутренних дел Монастырского.

Нардеп от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук сказала журналистам, что инициатива отставки Авакрва принадлежит Президенту, который «вызвал господина Авакова и предложил ему написать заявление об увольнении».

Председатель партии «Слуга народа» и первый заместитель руководителя фракции этой политсилы в Верховной Раде Александр Корниенко считает Авакова лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова.

Фото и инфографика: Укринформ

По материалам СМИ

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