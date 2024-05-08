Рада продлила военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 8 мая продлила на 90 дней действие военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине, одобрив законопроекты №11234 «О продлении срока действия военного положения в Украине» и №11235 «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации».

Об этом сообщил в Telegram член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

За законопроект №11234 проголосовали в целом 339 народных депутатов. По подсчётам Железняка, это было 11-е голосование Рады за военное положение.

Нардеп добавил, что за законопроект №11235 отдали голоса 336 парламентариев.

Сроки действия военного положения и мобилизации в Украине продлены до 11 августа. Законопроекты вступят в силу после того, как их подпишет Президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже несколько раз. Последний — до 13 мая 2024 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговорённых исключений.

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