Оккупанты на юге Украины договариваются с ВСУ о сдаче оружия: «Яйца резать не будете?»

Российские оккупанты на юге Украины пытаются договориться с ВСУ о сдаче оружия.

Об этом 12 сентября в комментарии «24 каналу» заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права», – отметила Гуменюк.

По её словам, офицеры оккупационных подразделений получили задачу покинуть свои позиции любым доступным способом. В частности, российские военные могут вернуться в тыл или сложить оружие и «выйти из боевой игры».

«Есть уже такие определённые расшатывания и деморализация, настолько глубокие, что даже командование отдаёт себе отчёт, что им дальше двигаться некуда», – подчеркнула Гуменюк.

Она уточнила, что россияне массово бросают свою технику и вооружение и эвакуируются на левый берег Днепра.

Сообщается, что российские оккупанты позвонили в украинский координационный штаб по обращению с военнопленными, чтобы узнать механизм сдачи в плен, а также уточнить, не будут ли их кастрировать при этом. Запись разговора украинский штаб опубликовал в Telegram.

«Алло, это Украина? Эсэмэска пришла, говорит, если хотите сдаться, можно позвонить. Это куда надо подъехать? Яйца резать не будете?», – спросил оккупант по телефону у сотрудника украинского штаба.

В штабе оккупанта успокоили: «Это ж вам только рассказывают, что там кто-то режет. Пленные возвращаются регулярно, мы отдаём на обмен. Поэтому никто никого резать не будет, не переживайте».

Сотрудники штаба по обращению с военнопленными подчеркнули, что Украина гарантирует каждому пленному достойное обращение, обеспечение необходимых потребностей и возможность вернуться домой.

Как сообщала Одесса News, в последние дни в Херсонской области деоккупированы населённые пункты – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

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