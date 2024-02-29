Экс-заместитель Одесского мэра, ныне воин ВСУ Олег Брындак получил дроны для бригады

Партию дронов с тепловизорами передала воинам одесской 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода председатель благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

На своей странице в Facebook она опубликовала фото, на котором один из квадрокоптеров держит в руках бывший исполняющий обязанности заместителя Одесского городского головы Олег Брындак, который в октябре 2023 года отправился служить в Силы обороны.

«Без дронов сейчас просто никак», — резюмировала Екатерина.

Для справки. Олег Брындак с ноября 2013 по май 2014 годов исполнял обязанности городского головы Одессы.

Екатерина Ножевникова – организатор акций протеста, которые еженедельно проходят у здания мэрии, участники которых требуют у руководства города перенаправить деньги из необоснованных тендеров на помощь армии.

Фото: Екатерина Ножевникова/Facebook

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