В Одесском музее личных коллекций им. А.В. Блещунова открылась новая выставка

С 29 февраля в Одесском музее личных коллекций им. А.В. Блещунова экспонируется выставка известного украинского художника-графика, живописца, иллюстратора, мастера офорта и экслибриса Геннадия Гармидера.

Его работы находятся в 26 музеях Украины и 12 музеях за границей, а также в частных собраниях по всему миру. Художник жил и работал в Одессе, обогащая её культурную среду, создавая незабываемые художественные образы на холсте и бумаге.

Многим поклонникам его творчества известны серии офортов Геннадия Гармидера «Одесса первой половины XIX века», «Одесса второй половины XIX века», «Быт Одессы конца XIX — начала ХХ века» и другие.

Но на этот раз музейщики хотят показать художника с необычной стороны, с которой, наверное, зрители его ещё не знали. И этот Гармидер – театральный художник.

Выставка открыта в выставочном пространстве музея «Квартира №6» (Польская, 19, вход со двора) в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 11.00 до 17.00.

Тел. для справок: (048) 763 03 86.

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