Легенду про снег поведает маленьким одесситам Crazy Bubble Show

Это может быть правда, а может и нет… Это может быть было, а может и не было…

1 марта маленькие одесситы, а также их родители с наслаждением могут посмотреть «Легенду о снеге» — сказку-фантазию от Crazy Bubble Show.

Это — семейное шоу, покорившее Европу!

Снег это — чудо! Взрослых он заставляет вернуться в детство, детям дарит беспечную радость. Но откуда он взялся? Когда впервые посыпался? Об этом в «Легенде о снеге» от Crazy Bubble Show.

Снежная сказка рассказана детям Снеговичкой и Бродячим артистом-волшебником:

…Жили были два брата-близнеца, и были те братья — Повелитель неба и Повелитель моря. И поспорили братья: что же лучше, что краше, небо или море? И встал на защиту моря Царь морской, а на сторону неба Владыка небесный, и призвали каждый в помощь фей и роботов космических. И от зари до зари соревновались они меж собою в красе неземной, в силе волшебной, чтобы решить спор.

Что же примирит Братьев? Может быть их подружит снег?

Хотите узнать? — Приходите на шоу! И станете участником сказки, пощупаете настоящий волшебный снег и весело поиграете огромными снежками, увидите гигантские мыльные пузыри, морских фей и светящихся роботов.



Вместе с Crazy Buble Show в первый весенний день скажем: «До свидания, Зима, до новых встреч»!

В представлении участвуют более десяти артистов, каждый из которых прекрасно справляется со своей ролью. Интерактивные игры с детьми во время спектакля делают маленьких зрителей полноценными участниками событий. Иллюзии и трюки создаются с использованием современных технологий и оснащения: проекционные приборы, видеоизображения и световые системы.

Рекомендовано детям от 3-х до 12 лет.

Спектакль длится 70 минут без антракта.

Детям до 3-х лет вход на представление бесплатный без предоставления отдельного места, на руках у взрослого.

Место проведения — Дом клоуна.

Начало в 12 и 15 часов.

Билеты можно купить здесь.