Любители джаза смогут насладиться большим концертом в Одесской филармонии

24 сентября на сцене Одесской областной филармонии состоится большой джазовый вечер изветного пианиста Алексея Петухова.

Джаз – это музыка, объединяющая людей, придающая силы, уверенность и эмоциональную радость, что нам всем так нужно сегодня.

Слушателей ожидает много разностильной музыки, как известной, так и экспериментальной, новые исполнители и настоящая атмосфера большого джазового события.

Большой джазовый концерт состоит из двух отделений.

Стоимость билетов от 150 гривен. Вы можете их купить здесь.

Начало в 17 часов.

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